Зарплата Лунина в Реале выросла на 80% – источник
Увеличилась практически вдвое
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер Андрей Лунин подписал новый контракт с мадридским "Реалом". Инфопортал Defensa Central раскрыл финансовые детали сделки.
Сообщается, что зарплата вратаря выросла с 2,5 млн. евро до 4,5 млн. евро в сезон. В общей сложности за шесть лет контракта он может заработать 27 миллионов евро.
Также отмечается, что Тибо Куртуа получает в “Реале” девять миллионов евро в год.
Предыдущее соглашение Лунина завершалось следующим летом. Текущий контракт подходит к концу в июне 2030 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего голкипера в 25 миллионов евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Defensa Central
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Новый контракт Лунина, возвращение Довбика, потеря очков Александрией. Главные новости за 13 сентября
- Первая потеря очков Александрии, первый балл для Шищенко в Оболони. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Анчелотти - о Вальверде: Он очень, очень важен для нас
- В Испании сообщили сумму, за которую Реал будет готов продать Лунина
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн