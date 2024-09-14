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Зарплата Лунина в Реале выросла на 80% – источник

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Увеличилась практически вдвое

Зарплата Лунина в Реале выросла на 80% – источник

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский голкипер Андрей Лунин подписал новый контракт с мадридским "Реалом". Инфопортал Defensa Central раскрыл финансовые детали сделки.

Сообщается, что зарплата вратаря выросла с 2,5 млн. евро до 4,5 млн. евро в сезон. В общей сложности за шесть лет контракта он может заработать 27 миллионов евро.

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Также отмечается, что Тибо Куртуа получает в “Реале” девять миллионов евро в год.

Предыдущее соглашение Лунина завершалось следующим летом. Текущий контракт подходит к концу в июне 2030 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего голкипера в 25 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Максим Кучер
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