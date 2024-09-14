Зарплата Лунина в Реале выросла на 80% – источник

Украинский голкипер Андрей Лунин подписал новый контракт с мадридским "Реалом". Инфопортал Defensa Central раскрыл финансовые детали сделки.

Сообщается, что зарплата вратаря выросла с 2,5 млн. евро до 4,5 млн. евро в сезон. В общей сложности за шесть лет контракта он может заработать 27 миллионов евро.

Также отмечается, что Тибо Куртуа получает в “Реале” девять миллионов евро в год.

Предыдущее соглашение Лунина завершалось следующим летом. Текущий контракт подходит к концу в июне 2030 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего голкипера в 25 миллионов евро.