Ярмолюк не выйдет в старте Брентфорда на матч против Манчестер Сити
Начнет со скамейки запасных
instagram.com/yarmoliuk_yehor
В рамках четвертого тура АПЛ "Манчестер Сити" встретится с "Брентфордом". Украинец Егор Ярмолюк начнет этот матч со скамейки для запасных.
Your Bees to take on City ???? pic.twitter.com/3xaqLweBiX— Brentford FC (@BrentfordFC) September 14, 2024
В нынешнем сезоне чемпионата он еще не выходил на поле. Полузащитник играл только в матче Кубка лиги против "Колчестера" – тогда он провел все 90 минут.
Перед этим поединком МС лидирует в турнирной таблице, а “Брентфорд” занимает шестое место.
Матч начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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