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Ярмолюк не выйдет в старте Брентфорда на матч против Манчестер Сити

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Начнет со скамейки запасных

Ярмолюк не выйдет в старте Брентфорда на матч против Манчестер Сити

instagram.com/yarmoliuk_yehor

UA-Футбол
Новина українською

В рамках четвертого тура АПЛ "Манчестер Сити" встретится с "Брентфордом". Украинец Егор Ярмолюк начнет этот матч со скамейки для запасных.

В нынешнем сезоне чемпионата он еще не выходил на поле. Полузащитник играл только в матче Кубка лиги против "Колчестера" – тогда он провел все 90 минут.

Перед этим поединком МС лидирует в турнирной таблице, а “Брентфорд” занимает шестое место.

Матч начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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