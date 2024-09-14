Ярмолюк не выйдет в старте Брентфорда на матч против Манчестер Сити

В рамках четвертого тура АПЛ "Манчестер Сити" встретится с "Брентфордом". Украинец Егор Ярмолюк начнет этот матч со скамейки для запасных.

Your Bees to take on City ???? pic.twitter.com/3xaqLweBiX — Brentford FC (@BrentfordFC) September 14, 2024

В нынешнем сезоне чемпионата он еще не выходил на поле. Полузащитник играл только в матче Кубка лиги против "Колчестера" – тогда он провел все 90 минут.

Перед этим поединком МС лидирует в турнирной таблице, а “Брентфорд” занимает шестое место.

Матч начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.