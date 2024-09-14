Кухаревич отметился голом за Хиберниан
Вывел команду вперед
Фото: Хіберніан
Украинский нападающий Николай Кухаревич забил за "Хиберниан" в ворота "Сент-Джонстона" в рамках матча 5-го тура чемпионата Шотландии.
Украинец отличился в конце первого тайма, благодаря чему его команда ведет в счете - 1:0.
Для Кухаревича этот гол стал вторым в сезоне. Напомним, игрок выступает за шотландский клуб на правах аренды из "Суонси".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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