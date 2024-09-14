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Кухаревич отметился голом за Хиберниан

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Вывел команду вперед

Кухаревич отметился голом за Хиберниан

Фото: Хіберніан

Новина українською

Украинский нападающий Николай Кухаревич забил за "Хиберниан" в ворота "Сент-Джонстона" в рамках матча 5-го тура чемпионата Шотландии.

Украинец отличился в конце первого тайма, благодаря чему его команда ведет в счете - 1:0.

Для Кухаревича этот гол стал вторым в сезоне. Напомним, игрок выступает за шотландский клуб на правах аренды из "Суонси".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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