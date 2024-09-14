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Миколенко будет играть со старта Эвертона против Астон Виллы

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Начало - в 19:30

Миколенко будет играть со старта Эвертона против Астон Виллы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко попал в стартовый состав команды на матч 4-го тура АПЛ против "Астон Виллы".

Первый свисток арбитра в игре прозвучит в 19:30.

По состоянию на данный момент "Эвертон" занимает последнюю строчку турнирной таблицы АПЛ. Команда пока не набрала ни одного очка.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Евертон
Опубликовал: Виктор Иванчук
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