Миколенко будет играть со старта Эвертона против Астон Виллы
Начало - в 19:30
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко попал в стартовый состав команды на матч 4-го тура АПЛ против "Астон Виллы".
Первый свисток арбитра в игре прозвучит в 19:30.
Your Toffees for #AVLEVE ???? pic.twitter.com/tRwQzgydiT— Everton (@Everton) September 14, 2024
По состоянию на данный момент "Эвертон" занимает последнюю строчку турнирной таблицы АПЛ. Команда пока не набрала ни одного очка.
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Источник:Евертон
Опубликовал: Виктор Иванчук
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