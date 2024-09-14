Ярмолюк принял участие в матче против Манчестер Сити. Известны оценки украинца

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк получил игровое время в матче против "Манчестер Сити" (1:2). Это был матч 4-го тура АПЛ.

Ярмолюк вышел на поле на 84-й минуте матча. Он успел 5 раз коснуться мяча: осуществить 1-й удар в сторону ворот, пойти в дриблинг и отдать 3 точных паса.

За это выступление игрок получил такие оценки от статистических порталов - 5,9 от WhoScored и 6,5 от Sofascore.