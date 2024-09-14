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Миколенко травмировался в матче с Астон Виллой и покинул поле

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Неприятное известие

Миколенко травмировался в матче с Астон Виллой и покинул поле

Getty Images

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко традиционно вышел в стартовом составе команды в матче против "Астон Виллы", но сыграл лишь 26 минут.

Украинец получил травму и был заменен. После этого сразу пошел в подтрибунное помещение.

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Характер повреждения пока неизвестен.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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download1 (huyersk)
14.09.2024 в 20:58
Нічого, Зіна зіграє
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
14.09.2024 в 20:58
Нічого, Зіна зіграє
Ответить
0
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Лекарь (село Дарниця)
14.09.2024 в 20:54
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