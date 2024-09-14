Миколенко травмировался в матче с Астон Виллой и покинул поле
Неприятное известие
Getty Images
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко традиционно вышел в стартовом составе команды в матче против "Астон Виллы", но сыграл лишь 26 минут.
Украинец получил травму и был заменен. После этого сразу пошел в подтрибунное помещение.
Характер повреждения пока неизвестен.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
14.09.2024 в 20:58
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- УПЛ. Заря - Динамо 0:2. Левый фланг сделал разницу
- Шахтер - Карпаты Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Заря - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- В Испании сообщили сумму, за которую Реал будет готов продать Лунина
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 2