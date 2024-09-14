После нового контракта. Лунин проведет на скамейке очередной матч Реала

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался на скамейке запасных команды в матче 5-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад".

Игра должна начаться в 22:00 по киевскому времени.

Таким образом, Лунин оказался в запасе "Реала" в шестой раз подряд в новом сезоне. Напомним, несколькими днями ранее голкипер заключил с клубом новый долгосрочный контракт.