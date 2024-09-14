После нового контракта. Лунин проведет на скамейке очередной матч Реала
Известен состав мадридцев на матч 5-го тура Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался на скамейке запасных команды в матче 5-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад".
Игра должна начаться в 22:00 по киевскому времени.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 14, 2024
???? @RealSociedad @UnicajaBanco | #RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/vavhGZOfyG
Таким образом, Лунин оказался в запасе "Реала" в шестой раз подряд в новом сезоне. Напомним, несколькими днями ранее голкипер заключил с клубом новый долгосрочный контракт.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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