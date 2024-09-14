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После нового контракта. Лунин проведет на скамейке очередной матч Реала

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Известен состав мадридцев на матч 5-го тура Ла Лиги

После нового контракта. Лунин проведет на скамейке очередной матч Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался на скамейке запасных команды в матче 5-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад".

Игра должна начаться в 22:00 по киевскому времени.

Таким образом, Лунин оказался в запасе "Реала" в шестой раз подряд в новом сезоне. Напомним, несколькими днями ранее голкипер заключил с клубом новый долгосрочный контракт.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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