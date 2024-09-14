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Украинское противостояние пока откладывается. Известны стартовые составы на матч Борнмут - Челси

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Забарный против Мудрика

Украинское противостояние пока откладывается. Известны стартовые составы на матч Борнмут - Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 4-го тура АПЛ против "Челси".

Зато полузащитник лондонцев Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.

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Игра "Борнмут" - "Челси" начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Челси (Лондон) Борнмут Михаил Мудрик Илья Забарный
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Источник:
Борнмут
Опубликовал: Виктор Иванчук
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