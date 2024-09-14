Украинское противостояние пока откладывается. Известны стартовые составы на матч Борнмут - Челси
Забарный против Мудрика
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 4-го тура АПЛ против "Челси".
Your team for #BOUCHE ???????? pic.twitter.com/LkT0fxIH2x— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) September 14, 2024
Зато полузащитник лондонцев Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.
Team sheet for Bournemouth (A). ????#CFC | #BOUCHE pic.twitter.com/Yzfj2OmXgE— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 14, 2024
Игра "Борнмут" - "Челси" начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Борнмут
Опубликовал: Виктор Иванчук
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