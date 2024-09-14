Сидорчук останется на скамейке запасных в матче против Андерлехта

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук не попал в стартовый состав команды на матч 7-го тура Лиги Жупиле против "Андерлехта".

Он останется на замене. Игра должна начаться в 21:45 по киевскому времени.

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В этом сезоне Сидорчук еще не выходил в стартовом составе "Вестерло". В матчах Лиги наций за сборную Украины игровых минут не имел.