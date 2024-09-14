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Трубин сыграет 33-й матч в чемпионате Португалии. Состав Бенфики на матч против Санта-Клары

Наши за границей

Это будет 5-й поединок для Анатолия в новом сезоне орлов

Трубин сыграет 33-й матч в чемпионате Португалии. Состав Бенфики на матч против Санта-Клары

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 5-го тура Примейры "красные" будут принимать чемпиона второго дивизиона. Украинский вратарь попал в стартовый состав.

Читайте такжеТрубин - о периоде в Шахтере: Я вырос, как человек, как, конечно, игрок. Очень благодарен клубу

Экс-кипер "Шахтера" в текущем первенстве Португалии совершил 8 сейвов, пропустил 3 мяча и провел два поединка на 0.

После 4-х туров "орлы" расположились на 7-й позиции (7 очков). Отставание от лидера таблицы "Спортинга" уже составляет 8 баллов.

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Источник:
SL Benfica
Опубликовал: Александр Симченко
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