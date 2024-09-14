Трубин сыграет 33-й матч в чемпионате Португалии. Состав Бенфики на матч против Санта-Клары
Это будет 5-й поединок для Анатолия в новом сезоне орлов
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 5-го тура Примейры "красные" будут принимать чемпиона второго дивизиона. Украинский вратарь попал в стартовый состав.
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Экс-кипер "Шахтера" в текущем первенстве Португалии совершил 8 сейвов, пропустил 3 мяча и провел два поединка на 0.
После 4-х туров "орлы" расположились на 7-й позиции (7 очков). Отставание от лидера таблицы "Спортинга" уже составляет 8 баллов.
???? O ???????????????????? ???????? para hoje! ⚪#SLBCDSC • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/ixrxEyGQe5— SL Benfica (@SLBenfica) September 14, 2024
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Источник:SL Benfica
Опубликовал: Александр Симченко
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