Не травма. Дайч рассказал причину замены Миколенко в первом тайме

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко принял участие в матче 4-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (2:3). Он вышел в стартовом составе команды, но был заменен на 26-й минуте.

Главный тренер "ирисок" Шон Дайч разъяснил причину замены.

"Он сказал, что плохо себя чувствует, поэтому нам пришлось его снять".

Команда Миколенко занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, не имея в активе хотя бы одного очка.