Не травма. Дайч рассказал причину замены Миколенко в первом тайме
Сыграл только полтайма
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко принял участие в матче 4-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (2:3). Он вышел в стартовом составе команды, но был заменен на 26-й минуте.
Главный тренер "ирисок" Шон Дайч разъяснил причину замены.
"Он сказал, что плохо себя чувствует, поэтому нам пришлось его снять".
Команда Миколенко занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, не имея в активе хотя бы одного очка.
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Источник:bbc.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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