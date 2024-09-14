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Не травма. Дайч рассказал причину замены Миколенко в первом тайме

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Не травма. Дайч рассказал причину замены Миколенко в первом тайме

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко принял участие в матче 4-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (2:3). Он вышел в стартовом составе команды, но был заменен на 26-й минуте.

Главный тренер "ирисок" Шон Дайч разъяснил причину замены.

"Он сказал, что плохо себя чувствует, поэтому нам пришлось его снять".

Команда Миколенко занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, не имея в активе хотя бы одного очка.

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Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч Виталий Миколенко
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Источник:
bbc.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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