Трубин пропустил на первой минуте матча против Санта-Клары

Гостям понадобилось всего 20 секунд, чтобы неожиданно открыть счет во встрече. После неудачной игры "орлов" в защите, Винисиус Лопес вышел один на один с Трубиным и спокойно переиграл украинского вратаря, опрокинув мяч.

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Напомним, что это первый поединок главного тренера "красных" Бруну Лаже после возвращения в клуб. Он работал на этом посту в 2019-2020 годах, а до этого возглавлял резервную и молодежную команду столичного гранда.

Анатолий Трубин пропустил 4-й мяч в текущем сезоне Примейры.