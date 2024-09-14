Трубин пропустил на первой минуте матча против Санта-Клары
Чемпион второго дивизиона заставил замолчать весь эштадиу да Луж
Getty Images / Global Images Ukraine
Гостям понадобилось всего 20 секунд, чтобы неожиданно открыть счет во встрече. После неудачной игры "орлов" в защите, Винисиус Лопес вышел один на один с Трубиным и спокойно переиграл украинского вратаря, опрокинув мяч.
Напомним, что это первый поединок главного тренера "красных" Бруну Лаже после возвращения в клуб. Он работал на этом посту в 2019-2020 годах, а до этого возглавлял резервную и молодежную команду столичного гранда.
Анатолий Трубин пропустил 4-й мяч в текущем сезоне Примейры.
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) September 14, 2024
Vinícius Lopes 1'
I Liga (#5) | Benfica 0-1 Santa Clara#LigaPortugalBetclic #SLBCDSC
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