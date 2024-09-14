Сирота отметился дебютным голом за Маккаби Хайфа

Украинский защитник Александр Сирота в 3-м туре чемпионата Израиля забил свой дебютный гол за "Маккаби" Хайфа. Футболист переправил мяч головой в ворота "Маккаби" Бней-Райна после навеса партнера с углового.

Отметим, что Сирота отличился на 90+3-й минуте, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. Однако на 90+14-й соперник вырвал ничью (2:2).

Напомним, украинец играет в "Маккаби" Хайфа на правах аренды из киевского "Динамо". Срок соглашения - до конца июня 2025-го года.