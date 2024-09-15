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Забарный и компания не смогли удержать ничью. Оценки украинца за матч с Челси

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Вишни пропустили единственный гол в конце основного времени

Забарный и компания не смогли удержать ничью. Оценки украинца за матч с Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

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Илья провел 4-й полный поединок в нынешнем сезоне АПЛ. Для защитника это была уже 51-я встреча в футболке "Борнмута".

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В игре против Челси (0:1) Забарный получил 6,7 баллов от SofaScore и 6,3 от WhoScored. Он трижды выносил мяч, выиграл одну воздушную дуэль и борьбу за позицию, в одном эпизоде ​​удачно использовал свой дриблинг, сделал 3 длинные точные передачи и 1 ключевой пас, осуществил 32 касания и отдал 78% точных передач.

Энцо Мареска во втором тайме выпустил на поле четырех свежих футболистов, но Михаил Мудрик так и остался на скамейке запасных.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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