  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Трубин пропустил на 20-й секунде, но Бенфика забила Санта-Кларе четыре мяча. Оценки украинца за матч
В тренде

Трубин пропустил на 20-й секунде, но Бенфика забила Санта-Кларе четыре мяча. Оценки украинца за матч

Наши за границей

Гости разозлили орлов из-за быстрого пропущенного мяча

Трубин пропустил на 20-й секунде, но Бенфика забила Санта-Кларе четыре мяча. Оценки украинца за матч

Фото: Instagram

Новина українською

В 5-м туре лиссабонский коллектив на своем поле принимал чемпиона второго дивизиона. Несмотря на неудачное начало встречи, Ди Мария и компания не оставили шансов сопернику на зачетные баллы и выиграли 4:1.

Читайте такжеТрубин: Очень хочу приехать в Украину, но сейчас не лучшее время

Украинский вратарь получил от SofaScore 6,6 балла, а WhoScored оценил выступление кипера на 6,4 пункта. У Анатолия было мало работы в этом матче. Трубин сделал 1 сейв, одну неточную длинную передачу, осуществил 25 касаний и отдал 94% точных пасов.

Временно "Бенфика" разделяет второе место с "Фамаликаном" (10 очков), но несколько оппонентов еще не играли свои поединки.

По теме
yellow-arrow
Забарный и компания не смогли удержать ничью. Оценки украинца за матч с Челси
yellow-arrow
Сирота отметился дебютным голом за Маккаби Хайфа
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут - Челси 0:1. Нкунку нагло ворует победу у вишен
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости