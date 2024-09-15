Трубин пропустил на 20-й секунде, но Бенфика забила Санта-Кларе четыре мяча. Оценки украинца за матч

В 5-м туре лиссабонский коллектив на своем поле принимал чемпиона второго дивизиона. Несмотря на неудачное начало встречи, Ди Мария и компания не оставили шансов сопернику на зачетные баллы и выиграли 4:1.

Украинский вратарь получил от SofaScore 6,6 балла, а WhoScored оценил выступление кипера на 6,4 пункта. У Анатолия было мало работы в этом матче. Трубин сделал 1 сейв, одну неточную длинную передачу, осуществил 25 касаний и отдал 94% точных пасов.

Временно "Бенфика" разделяет второе место с "Фамаликаном" (10 очков), но несколько оппонентов еще не играли свои поединки.