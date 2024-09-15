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Сваток снова провел матч Остина на скамье для запасных, Чеберко не попал в заявку Коламбуса

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Центрбеки этот тур пропустили

Сваток снова провел матч Остина на скамье для запасных, Чеберко не попал в заявку Коламбуса

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче MLS ФК "Торонто" на своем поле принимал "Остин". Поединок завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Украинский центрбек “Остина” Александр Сваток снова провел всю встречу на скамейке для запасных. Это уже шестой матч подряд, в котором он попадает в заявку команды, но на поле не выходит.

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Также параллельно играли “Цинциннати” и “Коламбус Крю”. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Центральный защитник Евгений Чеберко этот матч тоже пропустил. Однако он не попал в заявку. В предыдущем поединке украинец выходил в старте.

Сейчас "Остин" находится на 11 месте в турнирной таблице Западной конференции, а "Коламбус Крю" идет на третьей строчке Восточной конференции с матчем в запасе.

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