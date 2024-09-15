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Кроме дебютного гола Сирота привез пенальти. VAR просматривали пять минут – ВИДЕО

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Кроме дебютного гола Сирота привез пенальти. VAR просматривали пять минут – ВИДЕО

Маккабі Хайфа

UA-Футбол
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В поединке третьего тура чемпионата Израиля “Маккаби Бней-Райна” встречался с “Маккаби Хайфа”. За основные 90 минут встречи команды забили по одному голу, а в компенсированное ко второму тайма время началось все самое интересное.

Сначала украинский легионер Хайфы Александр Сирота забил свой дебютный гол за новую команду. А на девятой компенсированной минуте мяч попал в руку украинцу в его штрафной, хотя сначала судьи добавили пять минут.

Видеоповтор арбитры просматривали почти пять минут и в конце концов указали на точку. Пенальти реализовал бывший нападающий "Черноморца" Гай Хадида на 90+14 минуте.

После этого матча "Маккаби Хайфа" лидирует в турнирной таблице с семью очками за три матча. Правда, у большинства команд чемпионата по два сыгранных поединка.

Напомним, что Сирота выступает за “Маккаби” на правах аренды из “Динамо”.

Видео начнется с 2:39 – с момента гола Сироты.

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Маккаби (Хайфа) Александр Сирота
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