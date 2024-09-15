Дженоа – Рома: Довбик выйдет в старте, Малиновский начнет со скамейки для запасных

В матче четвертого тура Серии А "Дженоа" встретится с "Ромой" на "Стадио Луиджи Феррарис" в Генуе.

Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский не попал в стартовый состав генуэзцев – он начнет с лавки для запасных. Его соотечественник, форвард "волков" Артем Довбик выйдет с первых минут.

В предыдущем матче "Ромы" Довбик получил травму, из-за которой пропустил сентябрьские матчи сборной Украины. Теперь он восстановился от повреждения.

Перед этим поединком "Дженоа" идет на 11 месте в УПЛ, а "Рома" занимает 17 место. У команд по четыре и два очка соответственно.

Встреча стартует в 13.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.