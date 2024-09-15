Дженоа – Рома: Довбик выйдет в старте, Малиновский начнет со скамейки для запасных
Украинское дерби в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче четвертого тура Серии А "Дженоа" встретится с "Ромой" на "Стадио Луиджи Феррарис" в Генуе.
Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский не попал в стартовый состав генуэзцев – он начнет с лавки для запасных. Его соотечественник, форвард "волков" Артем Довбик выйдет с первых минут.
⤴️ STARTING XI #GenoaRoma pic.twitter.com/ihHRgsXLrR— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 15, 2024
???? | Our confirmed starting XI! ????#ASRoma | #GenoaRoma pic.twitter.com/W8XzLSkSzu— AS Roma English (@ASRomaEN) September 15, 2024
В предыдущем матче "Ромы" Довбик получил травму, из-за которой пропустил сентябрьские матчи сборной Украины. Теперь он восстановился от повреждения.
Перед этим поединком "Дженоа" идет на 11 месте в УПЛ, а "Рома" занимает 17 место. У команд по четыре и два очка соответственно.
Встреча стартует в 13.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.
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