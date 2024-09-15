Довбик забил дебютный гол за Рому: в ворота команды украинца

"Дженоа" и "Рома" встречаются в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Счет во встрече был открыт на 37-й минуте.

Автором гола стал Артем Довбик. Пизилли пробил по воротам, голкипер парировал этот удар, а украинец был первым на добивании.

Арбитры несколько минут проверяли этот момент на предмет офсайда у одного из партнеров Артема, но все же решили засчитать гол. Несмотря на то, что главный судья сразу же показал положение вне игры.

Для нападающего это первый гол за римскую команду. На счету Довбика четыре проведенных матча в составе "волков".

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