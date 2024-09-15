Сергей Пучков: В моей команде в Кыргызстане - семеро украинцев

Сегодня украинский тренер Сергей Пучков будет бороться за очередной кубковый трофей. Обладатель Кубка Украины сезона-2009/10 с симферопольской "Таврией" будет стремиться добавить в свою профессиональную коллекцию еще один – Кубок Кыргызстана. Официально возглавив кыргызстанскую команду "Мурас Юнайтед" из Джалал-Абада в начале сентября, он на протяжении почти двух недель готовил ее к финальной игре с чемпионом страны "Абдыш-Ата" из города Кант. Решающий поединок состоится сегодня на домашней арене команды Пучкова – стадионе "Курманбек" в Джалал-Абаде.

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Выиграть почетный трофей будет стремиться и группа украинских легионеров, которой сейчас располагает тренерский штаб "Мурас Юнайтед".

– Их семеро, – сказал в разговоре с корреспондентом UA-Футбол Сергей Пучков. - Это игроки, которые играли в разных клубах Украины, а некоторые пробовали свои силы и за ее пределами - Андрей Мищенко, Юрий Мате, Александр Голиков, Олег Марчук, Кирилл Процишин, Игорь Гончар и Евгений Терзи. Правда, последний из них, как и еще некоторые, не сможет принять участие в сегодняшнем матче, ведь еще продолжает восстанавливаться после перелома челюсти, который случился ровно месяц назад.

По информации UA-Футбол, упомянутая Пучковым травма украинского футболиста произошла еще до появления тренера в Кыргызстане. Евгений Терзи, известный по выступлениям в "Металлисте 1925" и "Полесье", стал жертвой стычки с одноклубником по "Мурас Юнайтед" Мирбеком Ахматалиевым. Этот футболист к инциденту с украинцем был членом сборной Кыргызстана, однако руководящим футбольным органом этой страны был дисквалифицирован на 5 лет и осужден судом.

В 2023 году в кубковом финале также встречались "Мурас Юнайтед" и "Абдыш-Ата". Тогда трофей удалось выиграть команде из Джалал-Абада – 2:1. Удастся ли Сергею Пучкову и К* повторить прошлогодний клубный успех?