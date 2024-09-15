Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Тоттенхэма
Впервые в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче четвертого тура Английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" встретится с "Арсеналом". Украинский сборник Александр Зинченко не попал в заявку "канониров" на этот поединок.
⚫️ ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) September 15, 2024
©️ Jorginho skippers the side
???? Trossard pulling the strings
⚡️ Martinelli out on the wing
Let's make it count, Gunners ✊ pic.twitter.com/5P7oGVRnUc
Это будет для него третий матч подряд, в котором он не выйдет в старте. И впервые в этом сезоне проведет его вне заявки.
В основе он играл только в первом туре – против "Вулверхэмптона". В общей сложности на его счету два поединка в этом сезоне.
Перед этой встречей "Арсенал" с семью очками идет на шестом месте, а "Тоттенхэм" с четырьмя баллами занимает 13 строчку.
Матч начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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