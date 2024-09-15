Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Тоттенхэма

В матче четвертого тура Английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" встретится с "Арсеналом". Украинский сборник Александр Зинченко не попал в заявку "канониров" на этот поединок.

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©️ Jorginho skippers the side

???? Trossard pulling the strings

⚡️ Martinelli out on the wing



Let's make it count, Gunners ✊ pic.twitter.com/5P7oGVRnUc — Arsenal (@Arsenal) September 15, 2024

Это будет для него третий матч подряд, в котором он не выйдет в старте. И впервые в этом сезоне проведет его вне заявки.

В основе он играл только в первом туре – против "Вулверхэмптона". В общей сложности на его счету два поединка в этом сезоне.

Перед этой встречей "Арсенал" с семью очками идет на шестом месте, а "Тоттенхэм" с четырьмя баллами занимает 13 строчку.

Матч начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.