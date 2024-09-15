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Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Тоттенхэма

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Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Тоттенхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче четвертого тура Английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" встретится с "Арсеналом". Украинский сборник Александр Зинченко не попал в заявку "канониров" на этот поединок.

Это будет для него третий матч подряд, в котором он не выйдет в старте. И впервые в этом сезоне проведет его вне заявки.

В основе он играл только в первом туре – против "Вулверхэмптона". В общей сложности на его счету два поединка в этом сезоне.

Перед этой встречей "Арсенал" с семью очками идет на шестом месте, а "Тоттенхэм" с четырьмя баллами занимает 13 строчку.

Матч начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии
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storm_ua (Николаев)
15.09.2024 в 15:44
Зина много времени проводит в контре, футбол слегка ушёл на третий план
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Комментарии 3
storm_ua (Николаев)
15.09.2024 в 15:44
Зина много времени проводит в контре, футбол слегка ушёл на третий план
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oleg.m.3972 (Харьков)
15.09.2024 в 15:06
Тренер Арсенала посмотрел игру Зинченко в сборной и сказал - да ну его нафиг...
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Просто Квашин (Харків)
15.09.2024 в 15:28
а тобі ка.цап яка справа до Зінченко та збірної України ? Йди на йух, тут наливати тобі ніхто не буде ....
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