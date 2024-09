Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Тоттенхэма

В матче четвертого тура Английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" встретится с "Арсеналом". Украинский сборник Александр Зинченко не попал в заявку "канониров" на этот поединок.

⚫️ ???????????????????????????????? ????



©️ Jorginho skippers the side

???? Trossard pulling the strings

⚡️ Martinelli out on the wing



Let's make it count, Gunners ✊ pic.twitter.com/5P7oGVRnUc