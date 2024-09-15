Малиновский и Довбик стали одними из лучших игроков матча Дженоа - Рома
Стали известны оценки от статистиков
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 4-го тура Серии А "Дженоа" и "Рома" сыграли в результативную ничью - 1:1. В составе обеих команд выступили украинцы.
Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отыграл весь второй тайм. Футболист отдал 97% точных пасов, выполнил 4 удачных лонгбола, выиграл 5 единоборств из 5-ти, совершил 3 отбора, трижды сфолил и заработал нарушение на себе.
Нападающий "Ромы" Артем Довбик сыграл 81 минуту и отметился голом. К слову, забитый мяч стал дебютным для игрока в составе римлян. Также в этой игре Довбик дважды бил по воротам, отдал 53% точных пасов, выиграл 3 единоборства из 6-ти, сфолил и забежал в офсайд.
По версии статистического портала WhoScored, Довбик стал лучшим игроком матча из состава "Ромы" - оценка 7,3. Малиновскому ресурс выставил также высокий балл - 7,1. А вот портал Sofascore оценил действия Артема в оценку 6,8. Руслан получил больше - 7,5 баллов.
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