Цыганков в стартовом составе Жироны будет противостоять Барселоне
Гол или ассист?
фото - Getty Images
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков будет играть с первых минут в матче против "Барселоны".
Игра 5-го тура Ла Лиги начнется в 17:15.
????????????????! ❤️????#GironaBarça pic.twitter.com/ReY6H1DgFy— Girona FC (@GironaFC) September 15, 2024
В сыгранных 3-х матчах нового сезона Цыганков успел забить и отдать ассист.
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storm_ua (Николаев)
15.09.2024 в 17:41
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