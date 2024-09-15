  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цыганков в стартовом составе Жироны будет противостоять Барселоне
В тренде

Цыганков в стартовом составе Жироны будет противостоять Барселоне

Наши за границей
Обновлено

Гол или ассист?

Цыганков в стартовом составе Жироны будет противостоять Барселоне

фото - Getty Images

Новина українською

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков будет играть с первых минут в матче против "Барселоны".

Игра 5-го тура Ла Лиги начнется в 17:15.

В сыгранных 3-х матчах нового сезона Цыганков успел забить и отдать ассист.

По теме
yellow-arrow
Яремчук снова не попал в старт Олимпиакоса на матч чемпионата
yellow-arrow
Малиновский и Довбик стали одними из лучших игроков матча Дженоа - Рома
yellow-arrow
Цыганков против лидера чемпионата. Жирона - Барселона. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Жирона
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
15.09.2024 в 17:41
Как же не хватает Жироне Довбика, Савиньо и т.д уже бы рвали барсеLохов на британские флаги.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
storm_ua (Николаев)
15.09.2024 в 17:41
Как же не хватает Жироне Довбика, Савиньо и т.д уже бы рвали барсеLохов на британские флаги.
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
15.09.2024 в 17:01
Цыганков в стартовом составе Жироны будет простоять Барселоне Мы не против, пусть стоит.
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости