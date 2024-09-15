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Яремчук снова не попал в старт Олимпиакоса на матч чемпионата

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Яремчук снова не попал в старт Олимпиакоса на матч чемпионата

Фото: Olympiacos FC

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук снова не вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч чемпионата Греции.

В соперниках - "Панетоликос". Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

Во время сентябрьских матчей Лиги наций Яремчук сыграл за сборную Украины полный матч против Албании (1:2) и 15 минут против Чехии (2:3).

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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