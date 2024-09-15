Яремчук снова не попал в старт Олимпиакоса на матч чемпионата

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук снова не вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч чемпионата Греции.

В соперниках - "Панетоликос". Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panetolikos is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #OLYPAN #slgr pic.twitter.com/ckpHLYTO0B — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 15, 2024

Во время сентябрьских матчей Лиги наций Яремчук сыграл за сборную Украины полный матч против Албании (1:2) и 15 минут против Чехии (2:3).