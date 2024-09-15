Цыганков получил одни из самых низких оценок среди всех игроков матча Жирона - Барселона
Игра не пошла
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отыграл 69 минут в матче 5-го тура Ла Лиги против "Барселоны" (1:4).
Футболист отдал 81% точных пасов, однажды пробил, пошел в дриблинг, а также выиграл одно единоборство из 5-ти.
Статистические порталы поставили Цыганкову за этот матч низкие оценки - 5,7 (WhoScored) и 6,2 (Sofascore). Это одни из самых низких баллов среди всех участников матча.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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