  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук принял участие в матче Олимпиакоса. Известна оценка футболиста
В тренде

Яремчук принял участие в матче Олимпиакоса. Известна оценка футболиста

Наши за границей

Около получаса игры

Яремчук принял участие в матче Олимпиакоса. Известна оценка футболиста

Фото: olympiacos.org

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук сыграл против "Панетоликоса" в рамках 4-го тура чемпионата Греции. Матч завершился нулевой ничьей.

Яремчук вышел на поле на 61-й минуте. Нападающий 10 раз коснулся мяча: нанес удар, отдал 5 точных пасов из 7-ми, выиграл 1 единоборство из 5-ти и выполнил 1 лонгбол.

Читайте такжеЯремчук: Доволен своим прогрессом за последние недели

Аналитический ресурс Sofascore оценил действия украинца в этом матче на посредственные 6,7 баллов.

По теме
yellow-arrow
Цыганков получил одни из самых низких оценок среди всех игроков матча Жирона - Барселона
yellow-arrow
Яремчук снова не попал в старт Олимпиакоса на матч чемпионата
yellow-arrow
Цыганков в стартовом составе Жироны будет противостоять Барселоне
Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
att119 (Луцьк)
15.09.2024 в 21:35
Ще пукнув дра рази, один раз на ходу другий стоя
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
att119 (Луцьк)
15.09.2024 в 21:35
Ще пукнув дра рази, один раз на ходу другий стоя
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
15.09.2024 в 22:36
Це ти га.н.дон про своє весілля розповідаєш ?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости