Яремчук принял участие в матче Олимпиакоса. Известна оценка футболиста

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук сыграл против "Панетоликоса" в рамках 4-го тура чемпионата Греции. Матч завершился нулевой ничьей.

Яремчук вышел на поле на 61-й минуте. Нападающий 10 раз коснулся мяча: нанес удар, отдал 5 точных пасов из 7-ми, выиграл 1 единоборство из 5-ти и выполнил 1 лонгбол.

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Аналитический ресурс Sofascore оценил действия украинца в этом матче на посредственные 6,7 баллов.