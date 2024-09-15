Яремчук принял участие в матче Олимпиакоса. Известна оценка футболиста
Около получаса игры
Фото: olympiacos.org
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук сыграл против "Панетоликоса" в рамках 4-го тура чемпионата Греции. Матч завершился нулевой ничьей.
Яремчук вышел на поле на 61-й минуте. Нападающий 10 раз коснулся мяча: нанес удар, отдал 5 точных пасов из 7-ми, выиграл 1 единоборство из 5-ти и выполнил 1 лонгбол.
Аналитический ресурс Sofascore оценил действия украинца в этом матче на посредственные 6,7 баллов.
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att119 (Луцьк)
15.09.2024 в 21:35
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