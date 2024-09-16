Мареска: Миша не заслуживал остаться вне игры, но иногда приходится принимать решения

Энцо Мареска после встречи с "Борнмутом" (1:0) заявил, что не все вингеры будут постоянно выходить на поле по очевидной причине.

“Я уже говорил, когда мы взяли Джейдона, что причина заключается в том, что мы искали другого вингера, такого как Мадуке. Нони играет на правом фланге, выигрывает дуэли один в один, создает моменты, забивает голы, и мы искали тоже на левом фланге с Джейдоном. У нас уже есть Миша, там играет Педру, но хорошо, что оба вингера могут дать нам такие варианты".

"Я сказал Кристофу, Коулу Палмеру, Джейдону, Жоау Феликсу, Нони, Мише, Педру, что они не будут играть во всех матчах. Если я играю, то должен выложиться по полной. Если я выйду на десять минут, то должен выложиться на полную. Это семь или восемь хороших футболистов, и мы не можем играть со всеми.

Иногда они должны быть вне игры. Кристоф играет идеально. Он не заслуживал остаться вне игры, Миша не заслуживал, но иногда приходится принимать решение. Хорошо, что когда они выходят на поле, то готовы и отдают все”, – приводит слова коуча Football.London.