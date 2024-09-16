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Тренер Дженоа: Малиновский дал нам много креатива и качества в игре с Ромой

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Наставник "грифонов" отметил украинца

Тренер Дженоа: Малиновский дал нам много креатива и качества в игре с Ромой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино дал комментарий после матча с Ромой в 4-м туре Серии А (1:1), в котором, в частности, ответил на вопрос об украинском полузащитнике своей команды Руслане Малиновском.

"Доволен выходом Малиновского, он дал нам много креатива и качества.

Схема с Малиновским и тремя форвардами? Нам нужно сохранять определенный баланс в начале матча, так что мы только держим это в уме. У нас есть два хороших игрока, таких как Мессиас и Дзаноли, которые могут вписаться в такой стиль игры. Так что в течение игровой недели буду оценивать такой вариант", - цитирует Джилардино TMW.

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Альберто Джилардино Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Рома
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Источник:
TMW
Опубликовал: Александр Бураков
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