Тренер Дженоа: Малиновский дал нам много креатива и качества в игре с Ромой
Наставник "грифонов" отметил украинца
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Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино дал комментарий после матча с Ромой в 4-м туре Серии А (1:1), в котором, в частности, ответил на вопрос об украинском полузащитнике своей команды Руслане Малиновском.
"Доволен выходом Малиновского, он дал нам много креатива и качества.
Схема с Малиновским и тремя форвардами? Нам нужно сохранять определенный баланс в начале матча, так что мы только держим это в уме. У нас есть два хороших игрока, таких как Мессиас и Дзаноли, которые могут вписаться в такой стиль игры. Так что в течение игровой недели буду оценивать такой вариант", - цитирует Джилардино TMW.
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