Ди Канио: Довбика нужно ставить в позицию, чтобы он чаще наносил удары. Парень страдает

Бывший итальянский нападающий Паоло Ди Канио высказался об игре "Ромы" в матче с "Дженоа" (1:1) в Серии А, упомянув украинского нападающего "волков" Артёма Довбика.

"Это чистейший пенальти. Дибала опередил соперника и получил удар по подошве. Это не было офсайдом. Дибала намного опередил его.

Де Росси ищет решения, Дибала в некотором смысле разрушил его планы. Довбика нужно ставить в позицию, чтобы он чаще наносил удары. То, что после гола его так обнимали, показывает, как сильно парень страдает.

И нельзя уступать на последней минуте. Я ожидаю от некоторых игроков больше мужества и больше злости, но вместо этого они тратят время на фол, катаются по земле, теряя время. "Рома" должна больше отдаваться как команда", - приводит слова Ди Канио Roma Press.