Григорчук - о шестиматчевой безвыигрышной серии в Нефтчи: С такой игрой все должны просить прощения

Главный тренер бакинского "Нефтчи" Роман Григорчук прокомментировал поражение от "Зире" (0:2) в шестом туре чемпионата Азербайджана.

"Неприятно пропускать гол в начале матча. В любом случае, невозможно понять игру, которую сегодня мы показали. Мы не можем показывать свой футбол. Впереди игра с "Карабахом", и с такой игрой нечего ожидать. Надо играть лучше. Я говорил, что перерыв в лиге поможет, но не получилось. Прошу прощения. С такой игрой все должны просить прощения.

Видим, что в нападении не получается. С каждым матчем ухудшается мое здоровье. Мне неприятно видеть такую игру. Я уверенно скажу, что есть потенциал показать хорошую игру", - приводит слова Григорчука azerisport.