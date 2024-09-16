Григорчук - о шестиматчевой безвыигрышной серии в Нефтчи: С такой игрой все должны просить прощения
Возвращение в Азербайджан пока идёт у специалиста не по плану
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Главный тренер бакинского "Нефтчи" Роман Григорчук прокомментировал поражение от "Зире" (0:2) в шестом туре чемпионата Азербайджана.
"Неприятно пропускать гол в начале матча. В любом случае, невозможно понять игру, которую сегодня мы показали. Мы не можем показывать свой футбол. Впереди игра с "Карабахом", и с такой игрой нечего ожидать. Надо играть лучше. Я говорил, что перерыв в лиге поможет, но не получилось. Прошу прощения. С такой игрой все должны просить прощения.
Видим, что в нападении не получается. С каждым матчем ухудшается мое здоровье. Мне неприятно видеть такую игру. Я уверенно скажу, что есть потенциал показать хорошую игру", - приводит слова Григорчука azerisport.
С момента назначения Григорчука на должность наставника "Нефтчи", бакинцы потерпели два поражения и четыре раза сыграли вничью.
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