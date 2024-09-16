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Григорчук - о шестиматчевой безвыигрышной серии в Нефтчи: С такой игрой все должны просить прощения

Наши за границей

Возвращение в Азербайджан пока идёт у специалиста не по плану

Григорчук - о шестиматчевой безвыигрышной серии в Нефтчи: С такой игрой все должны просить прощения

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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Главный тренер бакинского "Нефтчи" Роман Григорчук прокомментировал поражение от "Зире" (0:2) в шестом туре чемпионата Азербайджана.

"Неприятно пропускать гол в начале матча. В любом случае, невозможно понять игру, которую сегодня мы показали. Мы не можем показывать свой футбол. Впереди игра с "Карабахом", и с такой игрой нечего ожидать. Надо играть лучше. Я говорил, что перерыв в лиге поможет, но не получилось. Прошу прощения. С такой игрой все должны просить прощения.

Видим, что в нападении не получается. С каждым матчем ухудшается мое здоровье. Мне неприятно видеть такую игру. Я уверенно скажу, что есть потенциал показать хорошую игру", - приводит слова Григорчука azerisport.

С момента назначения Григорчука на должность наставника "Нефтчи", бакинцы потерпели два поражения и четыре раза сыграли вничью.

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Роман Григорчук Азербайджан Нефтчи (Баку)
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Источник:
azerisport
Опубликовал: Александр Бураков
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