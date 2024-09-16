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Экс-хавбек Миная перешел в середняк турецкой Суперлиги

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Украинец переходит в новый чемпионат

Экс-хавбек Миная перешел в середняк турецкой Суперлиги

Antalyaspor

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"Антальяспор" объявил о трансфере украинского полузащитника Александра Петрусенко.

Трудовое соглашение между 26-летним футболистом и турецким клубом рассчитано до середины 2026 года.

Петрусенко начинал карьеру в составе киевского "Динамо" U-19 и U-21. Затем выступал в "Горняк-Спорте" и "Минае" (29 поединков).

В январе 2022 года Александр на 7 месяцев присоединился к венгерскому "Гонведу", но уже в августе покинул команду в статусе свободного агента, перейдя затем в хорватскую "Истру 1961".

На счету Петрусенко 1 забитый гол в 5 матчах в этом сезоне.

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Антальяспор (Анталья) трансфер Александр Петрусенко
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Источник:
Antalyaspor
Опубликовал: Александр Бураков
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