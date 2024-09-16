Экс-хавбек Миная перешел в середняк турецкой Суперлиги

"Антальяспор" объявил о трансфере украинского полузащитника Александра Петрусенко.

Трудовое соглашение между 26-летним футболистом и турецким клубом рассчитано до середины 2026 года.

Петрусенко начинал карьеру в составе киевского "Динамо" U-19 и U-21. Затем выступал в "Горняк-Спорте" и "Минае" (29 поединков).

В январе 2022 года Александр на 7 месяцев присоединился к венгерскому "Гонведу", но уже в августе покинул команду в статусе свободного агента, перейдя затем в хорватскую "Истру 1961".

На счету Петрусенко 1 забитый гол в 5 матчах в этом сезоне.