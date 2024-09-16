Экс-вратарь Динамо и Днепра: Если Зинченко говорит, что готов пойти на фронт, то просто должен воевать
Ответ на высказывание звезды национальной команды
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Бывший голкипер "Динамо" и "Днепра" Святослав Сирота прокомментировал
"Знаете, Зинченко очень много делает для поддержки ВСУ. По моему мнению, ему не надо туда идти. Зинченко должен заниматься тем, чем он занимается. Вопрос, который ему задали, был провокационным, и ему не надо было так на него отвечать. Он приносит пользу государству в другом направлении.
И не только он, а все наши футболисты, которые играют заграницей. Они являются мостиком между Украиной и миром. Поэтому они должны в других странах объяснять, кто такие украинцы, что они нуждаются в помощи, чтобы об этом не забывали на западе и не "уставали". С их стороны это основная помощь Украине. И она должна быть очень мощной. А когда говорят: "Если надо, то готов пойти". Всегда надо! Так говорить, не следует. Потому что если ты так высказываешься, то просто должен пойти воевать", - сказал Сирота в интервью „Украинскому футболу“.
После начала российского вторжения в Украину в 2022 году вступил в ряды ВСУ. В боях за Северодонецк во время обстрела был сильно контужен и попал в госпиталь.
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