Кочергин отличился курьёзным ассистом в матче за Ракув
Незапланированный ассист
Ракув
15 сентября "Ракув" одержал минимальную победу на выезде над "Легией" со счётом 1:0.
Автором результативной передачи в составе польской команды стал украинец Владислав Кочергин.
На 41-й минуте встречи украинский хавбек хотел пробить по воротам соперников, но не смог как следует попасть по мячу, из-за чего он отскочил на набегавшего Жеана Карлоса, которой и открыл счёт.
Теперь на счету Кочергина числится 1 ассист в 8 матчах в этом сезоне.
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Источник:Football Hub
Опубликовал: Александр Бураков
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