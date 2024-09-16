Кочергин отличился курьёзным ассистом в матче за Ракув

15 сентября "Ракув" одержал минимальную победу на выезде над "Легией" со счётом 1:0.

Автором результативной передачи в составе польской команды стал украинец Владислав Кочергин.

На 41-й минуте встречи украинский хавбек хотел пробить по воротам соперников, но не смог как следует попасть по мячу, из-за чего он отскочил на набегавшего Жеана Карлоса, которой и открыл счёт.

Теперь на счету Кочергина числится 1 ассист в 8 матчах в этом сезоне.