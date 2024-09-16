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Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в чемпионате Омана

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Дмитрий Билоног нашел для себя еще один экзотический чемпионат

Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в чемпионате Омана

СК Аль-Неймех

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29-летний украинский вингер Дмитрий Билоног станет футболистом оманского СК "Сур", сообщает "Украинский футбол".

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О подписании соглашения с игроком, который сейчас находится в статусе свободного агента, клуб объявит в ближайшее время.

Без клуба Белоног находится с января, последней его командой был ливанский "Аль-Неймех", к которому он присоединился к старту сезона 2023/24. Там он в 15 матчах забил три гола и отдал одну результативную передачу;

Футболист является воспитанником "Шахтера", в структуре которого находился с 2008 по 2015 гг. За первую команду "горняков" не выступал. Также в Украине Белоног поиграл за "Зирку", "Олимпик", "Металлист" и "Минай".

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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