Несмотря на новый контракт, Лунин не является неприкасаемым в Реале

В пятницу, 13 сентября, "Реал" официально объявил о подписании нового контракта с украинским голкипером Андреем Луниным.

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Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года, однако как пишут испанские СМИ, украинец не будет в списке "неприкасаемых" королевского клуба.

Руководство клуба продлило контракт с Луниным в первую очередь, чтобы украинец не смог бесплатно покинуть клуб, так как его старое соглашение было рассчитано до конца текущего сезона.

В случае же, если за Лунина поступит предложение от других клубов более 30 миллионов евро – "сливочные" продадут вратаря.

Напомним, что в прошлом сезоне, когда Лунин подменял травмированного Куртуа, Андрей провел за "Реал" 31 матч, но в нынешнем, после выздоровления бельгийца, снова "прочно" сел на лавку, не сыграв на данный момент ни одного поединка.