СМИ: Челси готов предложить Интеру Мудрика и еще двух игроков в обмен на Мартинеса

Лондонский " Челси " заинтересован в подписании форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

По данным Inter Live, лондонский клуб попробует подписать аргентинца уже в зимнее трансферное окно.

Лондонцы планируют заплатить за нападающего 100 миллионов евро. Также в качестве альтернативы, "синие" готовы предложить "Интеру" на обмен Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуемека и Михаила Мудрика на звездного аргентинца.

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Впрочем, также источник отмечает, что не факт, что итальянский клуб будет готов отпустить своего лидера до конца сезона.

Напомним, что Мудрик провел в этом сезоне провел за "Челси" 4 матча во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.