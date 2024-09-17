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СМИ: Челси готов предложить Интеру Мудрика и еще двух игроков в обмен на Мартинеса

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Лондонцы хотят одного из лучших игроков Серии А

СМИ: Челси готов предложить Интеру Мудрика и еще двух игроков в обмен на Мартинеса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" заинтересован в подписании форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

По данным Inter Live, лондонский клуб попробует подписать аргентинца уже в зимнее трансферное окно.

Лондонцы планируют заплатить за нападающего 100 миллионов евро. Также в качестве альтернативы, "синие" готовы предложить "Интеру" на обмен Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуемека и Михаила Мудрика на звездного аргентинца.

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Впрочем, также источник отмечает, что не факт, что итальянский клуб будет готов отпустить своего лидера до конца сезона.

Напомним, что Мудрик провел в этом сезоне провел за "Челси" 4 матча во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.

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Интер (Милан) Челси (Лондон) Лаутаро Мартинес Михаил Мудрик Бенуа Бадьяшиль Карни Чуквуемека
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Источник:
Inter Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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