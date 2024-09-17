СМИ: Челси готов предложить Интеру Мудрика и еще двух игроков в обмен на Мартинеса
Лондонцы хотят одного из лучших игроков Серии А
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "
По данным Inter Live, лондонский клуб попробует подписать аргентинца уже в зимнее трансферное окно.
Лондонцы планируют заплатить за нападающего 100 миллионов евро. Также в качестве альтернативы, "синие" готовы предложить "Интеру" на обмен Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуемека и Михаила Мудрика на звездного аргентинца.
Впрочем, также источник отмечает, что не факт, что итальянский клуб будет готов отпустить своего лидера до конца сезона.
Напомним, что Мудрик провел в этом сезоне провел за "Челси" 4 матча во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.
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