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В основном этапе еврокубков 2024/25 иностранные клубы будут представлять 13 украинцев

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В основном этапе еврокубков 2024/25 иностранные клубы будут представлять 13 украинцев

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

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Сегодня начинается обновленный формат основной стадии соревнований главного еврокубка. В следующие 2 недели состоится старт ЛЕ и ЛК. В этом сезоне в заявки участников иностранных коллективов попали 13 украинцев.

Лига чемпионов:

  • Александр Зинченко (Арсенал)
  • Даниил Игнатенко, Дмитрий Лактионов (Слован)
  • Артем Степанов (Байер)
  • Андрей Лунин (Реал Мадрид)
  • Анатолий Трубин (Бенфика)
  • Виктор Цыганков (Жирона)

Лига Европы:

  • Артём Довбик (Рома)
  • Алексей Кащук (Карабах)
  • Роман Яремчук (Олимпиакос)

Лига конференций:

  • Роман Безус (Омония)
  • Михаил Мудрик (Челси)
  • Максим Таловеров (ЛАСК)

Сегодня будет играть "Реал", завтра свои матчи проведут "Жирона" и "Слован".

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Источник:
Бий-біжи
Опубликовал: Александр Симченко
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