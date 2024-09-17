В основном этапе еврокубков 2024/25 иностранные клубы будут представлять 13 украинцев
Больше всего – в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
Сегодня начинается обновленный формат основной стадии соревнований главного еврокубка. В следующие 2 недели состоится старт ЛЕ и ЛК. В этом сезоне в заявки участников иностранных коллективов попали 13 украинцев.
Лига чемпионов:
- Александр Зинченко (Арсенал)
- Даниил Игнатенко, Дмитрий Лактионов (Слован)
- Артем Степанов (Байер)
- Андрей Лунин (Реал Мадрид)
- Анатолий Трубин (Бенфика)
- Виктор Цыганков (Жирона)
Лига Европы:
- Артём Довбик (Рома)
- Алексей Кащук (Карабах)
- Роман Яремчук (Олимпиакос)
Лига конференций:
- Роман Безус (Омония)
- Михаил Мудрик (Челси)
- Максим Таловеров (ЛАСК)
Сегодня будет играть "Реал", завтра свои матчи проведут "Жирона" и "Слован".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Бий-біжи
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Удача приносит Колосу ничью с ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Цыганык: Один "почетный болельщик" клуба УПЛ звонил Реброву с требованием вызывать в сборную игроков этого клуба
- УПЛ. Колос - ЛНЗ 1:1. Ковалевцы перебрали, черкащане недобрали
- АПЛ. Борнмут - Челси 0:1. Нкунку нагло ворует победу у вишен
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн