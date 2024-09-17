Бизон Довбик и геометрия Малиновского. Наши за границей. Италия

В четвертом туре Серии А состоялось первое украинское дерби в сезоне. Артем Довбик отыграл за "Рому" 81 минуту и забил наконец-то свой первый мяч за клуб. Руслан Малиновский вышел на поле за "Дженоа" с началом второго тайма, играл активно и помог изменить игру. Однако радовался в итоге лишь один украинец. Поскольку ничья для "Ромы", еще и потерянная победа на 96-ой минуте - плохой результат.

"Волки" никак не могут провести один стабильный матч. То кое-что создают в атаке, но выглядят разобранными и много пропускают в центре поля и в обороне. То выглядят организованно в центре поля и в обороне, но ничего не создают в атаке. В матч против "Дженоа" уместились противоположные виды игры - полное доминирование в первые 50-53 минуты и абсолютная пассивность далее.

Даниэле Де Росси требовал компактность на всех участках поля. При этом и больше владения мячом, вертикальных атак, наполнения штрафной соперника игроками. Все это он поначалу получал. 66:34 по владению мячом на 50-ой минуте, 11:4 по ударам по воротам, 5:0 - в створ. После же этой минуты результат был 5:16 по ударам по воротам, 1:8 - в створ, 33:67 по владению мячом. Ужасающий контраст.

Проблема также в том, что даже в эти лучшие минуты сломить "Дженоа" не получилось. Реальное давление не было таким уж мощным, чтобы развалить соперника. Кроме отдельных отрезков. Удары были слишком неточными либо слабыми. Вратарь хозяев Голлини спас однажды, однажды пропустил, однажды помог защитник на линии ворот. Для такого преимущества не так много.

Де Росси после матча подтвердил очевидное. Хороший первый тайм, но отступление во втором, прекращение бега, прессинга, слишком много технических ошибок, слишком глубокое сидение в обороне, проблемы со связью между игроками и характером в целом и во время гола соперника. Отсутствие контратак во втором тайме против давящего соперника.

Главный же тренер "Дженоа" Альберто Джилардино признал, что команда страдала в первом тайме, но во втором вернулась, отреагировала и результат в целом справедлив.

СМИ анонсировали переход "Ромы" с тактической схемы 4-3-3 на 3-5-2 с Пауло Дибалой позади Довбика. Хотя Де Росси перед матчем заявлял, что менять не желает и не видит смысла в каких-то тактических изменениях в угоду украинцу. Но в итоге изменил. Дибала и латерали на этот раз находились гораздо ближе к Артему, как и один из опорников Писилли. Обоих часто видели в штрафной соперника.

Довбик разыграл с Дибалой, отдав пас пяткой, и того лишь отчаянным подкатом остановил Де Винтер. Возможно, с фолом. Писилли отдал пас вперед, мяч отскочил от Довбика, но Дибала вернул, и украинец пробил из центра штрафной. Жаль, что слабо и во вратаря. Очень длинный розыгрыш штрафного удара, семь игроков "Ромы" в штрафной площадке соперника, Писилли бьет, вратарь отбивает, Довбик добивает.

В начале второго тайма Довбик еще и пробивал слета с шести метров. Жаль, что в центр ворот, где Голлини отбил коленом. Но на 62-ой минуте уставшие Дибала и Писилли ушли с поля, а их сменщики не играли так высоко в атаке, так активно. И игра "Ромы" растворилась.

В целом украинский форвард трижды пробил по воротам, и все - в створ. Коснулся мяча в целом 25 раз. По касаниям мяча в штрафной площадке соперника был лучшим на поле (7). Отдал 17 передач, хотя и из них лишь девять точных. Выиграл три из шести единоборств. Пожалуй, по передачам и касаниям в целом, учитывая наконец-то удобную тактическую схему, сделал мало. Он должен участвовать в игре больше.

Диапазон его оценок от прессы очень широк - от скромной "6" (как у Corriere Dello Sport и Gazzetta Dello Sport), до отличной "7.5". Больше всего было хорошей "6.5", как у Tuttosport. Отмечали, разумеется, гол, но и критиковали за два других неиспользованных момента. Отмечали активность, большую связь с командой, особенно с Писилли и Дибалой, но и все еще не лучшую форму и не лучшую технику.

"Настоящий бизон в штрафной площадке", "лучшая игра за "Рому", "начинает пробираться в сердце механизмов "Ромы", "создает давление своей мощью", "всегда в игре", "возможно, Де Росси наконец-то нашел ключ для его разблокирования со схемой, предусматривающей больше "кроссов" в штрафную", - таковы цитаты СМИ. Отмечали и его работу в подыгрыше, лучшее движение, чем ранее.

Де Росси заявил, что Артем отыграл замечательный матч, что он и вправду желал приблизить других игроков к украинцу, потому изменил тактику. Замену же объяснил просто усталостью. Интересны и слова эксперта Паоло Ди Канио, отметившего объятия после гола даже с запасными, в которых увидел признак предыдущих страданий украинца. Также заявил, что тот должен быть чаще на позициях удара по воротам.

Малиновский мог вернуться в стартовый состав, учитывая травму его прямого конкурента Жуниора Мессиаса. Но Джилардино решил выставить третьего чистого опорника Торсбю. Руслан вышел на поле как раз вместо него. Играл в глубине поля, помогая разыгрывать, выходить из-под прессинга, выполняя большой объем работы, появляясь почти на всех участках поля. Кроме атакующих.

С ним "Дженоа" перешла с 36-ти процентов владения мячом до 63-ех, выглядя совершенно другой командой. Так что влияние украинца можно обозначить как важное. Хотя не на остроту атак. Поскольку он действовал далеко от ворот. Кроме момента с комбинацией с Экубаном на входе в штрафную слева. Тот получил короткий пас на ход от Руслана, вошел, но под острым углом не переиграл вратаря.

Украинец коснулся мяча 45 раз, отдал 36 передач, из них 35 точных. Отдал пять длинных мячей, из них четыре точные. Выиграл пять из девяти единоборств. Трижды отобрал мяч, трижды фолил. Очень высокие цифры, учитывая всего один тайм на поле, свидетельство активности. Хотя это же цифры в стиле одного из последних опорников. Именно таким его Джилардино видит уже давно.

Во время гола "Дженоа" шесть ее игроков были в штрафной площадке "Ромы", но не Руслан. А его два удара по воротам - издали, штрафными ударами. Удар с 30-32 метров (который он сам и заработал) в центр вратарь соперника с трудом отбил, и генуэзцы чуть не добили. Удар с 25-ти, также в центр, Свилар взял четко.

Джилардино заявил, что не хотел выпускать его с первых минут из-за его проблемы в сборной (это какой?). Доволен его выходом, говоря, что принес много креатива и качества. Однако на вопрос об игре с ним и тремя форвардами ответил, что подумает, но скорее хочет сохранять игровой баланс в начале матча. Дело в том, что такого в начале матча против "Ромы" и не было. Его принес именно Руслан.

Оценки от прессы - большей частью "6.5", как еще двое-трое лучших полевых игроков в команде (вратаря Голлини всегда оценивали высоко), были также "шестерки", как большинство в команде. Отмечали повышение "геометрии", качества игры команды при нем и доминирование, считали, что был лучшим среди полузащитников команды, тяжело работая в центре поля и одновременно принося качество паса.

Corriere Dello Sport даже выставил ему "семерку", две остальные крупнейшие газеты Италии - "6.5".

"Рома" с одной победой в девяти последних матчах лиги. И без них в четырех первых турах сезона в четвертый раз в своей истории (впервые за 14 лет). Всего с тремя очками. А у "Дженоа" пять очков. Она всегда упряма против грандов, с шестью из восьми последних матчей против команд Топ-8 предыдущего сезона без поражений. Так что после 2:2 с "Интером" в первом туре 1:1 с "Ромой" - уже не сюрприз.

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