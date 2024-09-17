Вирт: Думаю, у Лунина есть вера в свои силы, что он может стать первым номером Реала в будущем
"Только время рассудит" (с)
фото из соцсетей
Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт дал свой комментарий относительно нового контракта украинского голкипера Андрея Лунина с мадридским "Реалом".
"Время покажет, правильно он поступил или нет. Мы все понимаем, что Андрей хочет играть и надеется, что сможет убедить Карло Анчелотти, чтобы получить больше игрового времени и не только в кубковых матчах.
Я думаю, что не хотелось Андрею менять место, ехать в АПЛ, все же он прикипел к мадридскому "Реалу", ведь это команда номер один, можем сказать, в мире. Наверное, Лунина там все устраивает, кроме игрового времени. Но думаю, что у него есть вера в свои силы и он сможет доказать, что достоин сейчас получать больше времени, а в будущем стать первым номером в "Реале". Но только время рассудит", - отметил Вирт.
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