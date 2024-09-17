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Луческу - о перспективах Довбика в Роме: Ему понадобится время

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Луческу - о перспективах Довбика в Роме: Ему понадобится время

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу высказал своё мнение о нападающем сборной Украины и итальянской "Ромы" Артема Довбика.

"Я тренировал его, он хороший парень и отличный игрок. Конечно, Довбику понадобится время, чтобы освоиться. Он тот, кто забивает голы и имеет отличный удар", - цитирует Луческу TUTTOmercatoWEB со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, Довбик принимал участие в тренировочном процессе "Динамо" в качестве игрока "Днепра-1" в 2022 году.

На счету Артёма 1 забитый мяч в 4 играх за "Рому".

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Источник:
TMW
Опубликовал: Александр Бураков
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