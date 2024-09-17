Лунин традиционно в запасе, Куртуа и Мбаппе - в старте. Стартовые составы на матч ЛЧ Реал - Штутгарт
Стартовые составы команд
Real Madrid
Сегодня, 17 сентября, стартует 1-й тур основного раунда Лиги чемпионов сезона 2024/25. В одном из сегодняшних матчей "Реал" примет "Штутгарт".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, который
Также это будет первый матч в ЛЧ в составе "Реала" для Килиана Мбаппе, который также выйдет в стартовом составе.
Напомним, что UA-Футбол проведет
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 17, 2024
???? @VfB#UCL pic.twitter.com/4tncv2fzYn
Unsere Start1️⃣1️⃣ für das @ChampionsLeague-Spiel gegen @realmadrid! ⚪????— VfB Stuttgart (@VfB) September 17, 2024
33 Nübel – 4 Vagnoman, 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 8 Millot, 16 Karazor (C), 18 Leweling, 24 Chabot, 26 Undav, 27 Führich, 29 Rouault#VfB | #StuttgartInternational | #UCL | #RMAVfB pic.twitter.com/n63GMUHKZR
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