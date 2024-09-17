Лунин традиционно в запасе, Куртуа и Мбаппе - в старте. Стартовые составы на матч ЛЧ Реал - Штутгарт

Сегодня, 17 сентября, стартует 1-й тур основного раунда Лиги чемпионов сезона 2024/25. В одном из сегодняшних матчей "Реал" примет "Штутгарт".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, который недавно продлил контракт с королевским клубом , ожидаемо остался в запасе – место в воротах займет Тибо Куртуа.

Также это будет первый матч в ЛЧ в составе "Реала" для Килиана Мбаппе, который также выйдет в стартовом составе.