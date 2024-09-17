Шуховцев: Лунин находится в Реале, он уже на вершине мира, куда еще можно стремиться?

Известный в прошлом украинский голкипер Игорь Шуховцев поделился мнениями о подписании контракта Андрея Лунина и "Реала" до 2030 года.

"Новый контракт Лунина с "Реалом"? Не нам судить, ведь это решение Андрея. Человек, который в таком возрасте достиг такого, что у нас очень мало футболистов вообще не достигают… Нам нельзя судить, верно или нет, он поступил.

Если он принял для себя такое решение – бороться за место в основе в лучшем клубе мира, значит это его решение, значит, оно правильно. Это мое личное мнение.

Оптимальный вариант продолжения карьеры для Лунина? Трудный вопрос, ведь если бы он перешел, например, в "Челси", "Ман Сити", "Милан", неважно куда, то неизвестно, как бы его приняла команда, болельщики и т.д.

Он находится в "Реале", куда еще можно стремиться? Вопрос в том, что он уже на вершине мира. Куда дальше? Это для меня трудный вопрос", - сказал Шуховцев.