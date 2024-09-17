Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч Кубка лиги с Саутгемптоном, Ярмолюк - в старте Брентфорда на Лейтон Ориент

Сегодня, 17 сентября, состоятся несколько матчей 1/16 финала Кубка английской лиги.

Так, в одном из поединков "Эвертон" примет "Саутгемптон".

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко не попал в заявку команды на матч. Он был заменен в первом тайме матча АПЛ с "Астон Виллой" (2:3), а главный тренер "Эвертона" Шон Дайч позже сказал, что это произошло из-за заболевания.

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Еще в одном матче сегодня "Брентфорд" примет "Лейтон Ориент".

В этом поединке украинский хавбек хозяев Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе.

Напомним, что оба матча начнутся в 21:45.