Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч Кубка лиги с Саутгемптоном, Ярмолюк - в старте Брентфорда на Лейтон Ориент
Миколенко был заменен в первом тайме недавнего матча АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 17 сентября, состоятся несколько матчей 1/16 финала Кубка английской лиги.
Так, в одном из поединков "Эвертон" примет "Саутгемптон".
Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко не попал в заявку команды на матч. Он был заменен в первом тайме матча АПЛ с "Астон Виллой" (2:3), а главный тренер "Эвертона" Шон Дайч позже сказал, что это произошло из-за заболевания.
Еще в одном матче сегодня "Брентфорд" примет "Лейтон Ориент".
В этом поединке украинский хавбек хозяев Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе.
Напомним, что оба матча начнутся в 21:45.
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