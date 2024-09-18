Ярмолюк провел весь матч в Кубке лиги и помог команде выйти в ⅛. Оценки украинца за игру

В 1/16 финала "Брентфорд" принимал "Лейтон Ориент" (Первая лига, третий дивизион). "Пчелы" пропустили уже на 11-й минуте, но еще до перерыва ответили трижды. В середине второго тайма соперник остался в меньшинстве. Счет больше не менялся – 3:1.

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Как и в предыдущем раунде, Ярмолюк вышел в старте и провел полный поединок. Аналитические порталы WhoScored и SofaScore поставили полузащитнику 7,3 и 7,5 балла соответственно.

В активе 20-летнего футболиста 6 точных длинных передач, 1 созданный голевой шанс, 1 заблокированный удар, в одном эпизоде ​​успешно использованный дриблинг, 4 выигранных борьбы за позицию, 1 перехват, 2 ключевых паса, 95 касаний и 94% точных передач.