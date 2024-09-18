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Цыганков выйдет в старте Жироны на матч Лиги чемпионов с ПСЖ

Наши за границей
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Стартовые составы команд

Цыганков выйдет в старте Жироны на матч Лиги чемпионов с ПСЖ

Girona

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов ПСЖ в Париже примет "Жирону".

Матч начнется в 22:00, и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе испанской команды выйдет украинский полузащитник Виктор Цыганков.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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