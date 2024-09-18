Цыганков выйдет в старте Жироны на матч Лиги чемпионов с ПСЖ
Стартовые составы команд
Girona
В матче 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов ПСЖ в Париже примет "Жирону".
Матч начнется в 22:00, и уже известны стартовые составы команд.
В стартовом составе испанской команды выйдет украинский полузащитник Виктор Цыганков.
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Напомним, что UA-Футбол проведет
????????????????! ❤️????#PSGGirona #UCL pic.twitter.com/B6OiUD4Mu5— Girona FC (@GironaFC) September 18, 2024
???? The first @ChampionsLeague Parisian eleven✨#PSGGIR I #UCL pic.twitter.com/dGtepppPWO— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 18, 2024
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