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13 потерь мяча и 74% точных передач. Оценки Цыганкова за оборонительную игру против ПСЖ

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Жирона фокусировалась на защите

13 потерь мяча и 74% точных передач. Оценки Цыганкова за оборонительную игру против ПСЖ

фото из соцсетей

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Каталонская команда была близка к тому, чтобы в дебюте Лиги чемпионов совершить сенсацию. Впрочем, подопечные Мичела не удержали ничью и пропустили в конце основного времени (0:1).

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В Париже "бело-красным" пришлось отказаться от атакующей игры, поэтому Виктор Цыганков нередко отрабатывал на своей половине поля. Аналитические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 6,4 и 6,8 балла.

Полузащитник провел на поле 88 минут, сделал 41 касание, 74 точных передачи, один ключевой пас, в одном из эпизодов выиграл борьбу за позицию, ещё в одном моменте вынес мяч, дважды совершил перехват и столько же раз нарушал правила.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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