Арсенал готов продать Зинченко зимой

Оформление трансфера футболиста на данную позицию станет для лондонского коллектива одной из главных целей на зимнее трансферное окно.

Читайте также Клуб из Саудовской Аравии делал предложение по Зинченко

Микель Артета готов продать Александра Зинченко и Кирана Тирни, сообщает TEAMtalk. Отмечается, что взамен "гуннеры" планируют подписать Мигеля Гутьерреса из "Жироны".

За игроком каталонцев внимательно следят другие клубы. В январе ожидается борьба между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом" за 23-летнего испанца. Зинченко выходил в старте "Арсенала" ещё 17 августа, когда "канониры" принимали "Вулверхэмптон" в рамках 1-го тура АПЛ.