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Арсенал готов продать Зинченко зимой

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Канониры хотят подписать левого защитника

Арсенал готов продать Зинченко зимой

Getty Images / Global Images Ukraine

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Оформление трансфера футболиста на данную позицию станет для лондонского коллектива одной из главных целей на зимнее трансферное окно.

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Микель Артета готов продать Александра Зинченко и Кирана Тирни, сообщает TEAMtalk. Отмечается, что взамен "гуннеры" планируют подписать Мигеля Гутьерреса из "Жироны".

За игроком каталонцев внимательно следят другие клубы. В январе ожидается борьба между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом" за 23-летнего испанца. Зинченко выходил в старте "Арсенала" ещё 17 августа, когда "канониры" принимали "Вулверхэмптон" в рамках 1-го тура АПЛ.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Симченко
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