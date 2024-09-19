Арсенал готов продать Зинченко зимой
Канониры хотят подписать левого защитника
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Оформление трансфера футболиста на данную позицию станет для лондонского коллектива одной из главных целей на зимнее трансферное окно.
Микель Артета готов продать Александра Зинченко и Кирана Тирни, сообщает TEAMtalk. Отмечается, что взамен "гуннеры" планируют подписать Мигеля Гутьерреса из "Жироны".
За игроком каталонцев внимательно следят другие клубы. В январе ожидается борьба между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом" за 23-летнего испанца. Зинченко выходил в старте "Арсенала" ещё 17 августа, когда "канониры" принимали "Вулверхэмптон" в рамках 1-го тура АПЛ.
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