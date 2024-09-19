Игнатенко – худший игрок матча Селтик – Слован. Оценки украинца за игру
Даниил сфолил в собственной штрафной при счете 0:2
skslovan.com
Братиславский "Слован" впервые в своей истории провел поединок в основном этапе Лиги чемпионов. Новичок команды Даниил Игнатенко вышел в стартовом составе и сыграл 76 минут.
Аналитические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 5,2 и 5,8 балла. Это самые низкие показатели среди футболистов обоих коллективов, участвовавших в этом матче.
В активе бывшего полузащитника "Бордо" 71% точных передач, 39 касаний, 2 выигранных борьбы за позицию, один вынос мяч, успешное использование дриблинга в одном из эпизодов, 1 нарушение правил и заработанный пенальти в свои ворота.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Журналисты ТаТоТаке поделились инсайдерской информацией о состоянии Себальоса
- "Таких горняков можно и нужно было обыгрывать". Болонья - Шахтер. Обзор послематчевой итальянской прессы
- У Сикана диагностировали перелом носа. ФОТО
- Ди Канио: Довбика нужно ставить в позицию, чтобы он чаще наносил удары. Парень страдает
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн