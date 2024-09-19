Игнатенко – худший игрок матча Селтик – Слован. Оценки украинца за игру

Братиславский "Слован" впервые в своей истории провел поединок в основном этапе Лиги чемпионов. Новичок команды Даниил Игнатенко вышел в стартовом составе и сыграл 76 минут.

Аналитические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 5,2 и 5,8 балла. Это самые низкие показатели среди футболистов обоих коллективов, участвовавших в этом матче.

В активе бывшего полузащитника "Бордо" 71% точных передач, 39 касаний, 2 выигранных борьбы за позицию, один вынос мяч, успешное использование дриблинга в одном из эпизодов, 1 нарушение правил и заработанный пенальти в свои ворота.