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Игнатенко – худший игрок матча Селтик – Слован. Оценки украинца за игру

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Даниил сфолил в собственной штрафной при счете 0:2

Игнатенко – худший игрок матча Селтик – Слован. Оценки украинца за игру

skslovan.com

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Братиславский "Слован" впервые в своей истории провел поединок в основном этапе Лиги чемпионов. Новичок команды Даниил Игнатенко вышел в стартовом составе и сыграл 76 минут.

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Аналитические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 5,2 и 5,8 балла. Это самые низкие показатели среди футболистов обоих коллективов, участвовавших в этом матче.

В активе бывшего полузащитника "Бордо" 71% точных передач, 39 касаний, 2 выигранных борьбы за позицию, один вынос мяч, успешное использование дриблинга в одном из эпизодов, 1 нарушение правил и заработанный пенальти в свои ворота.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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