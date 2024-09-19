Воссоединение Мудрика с Де Дзерби? Марсель заинтересован в аренде украинца

"Челси" хочет избавиться от нескольких второстепенных игроков в зимнее трансферное окно. По информации издания TEAMtalk, в этот список входит и украинец Михаил Мудрик.

23-летний вингер пока не смог вписаться в систему нового наставника "синих" Энцо Марески. Итальянский тренер ясно дал понять, что Михаилу предстоит существенно прибавить, если он хочет стать постоянным игроком стартового состава.

Сообщается, что интерес к Мудрику проявляет "Марсель". Главный тренер французского клуба Роберто Де Дзерби — большой поклонник Михаил и считает, что сможет выжать из него максимум.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Наиболее вероятным вариантом развития событий для Мудрика в январе является аренда, поскольку клубы обычно не стремятся тратить большие суммы в середине сезона.

Также "Челси" будет готов рассмотреть предложения относительно Акселя Дисаси, Бенуа Бадиашиля и Бена Чилуэлла.

Напомним, Мудрик и Де Дзерби сотрудничали вместе в "Шахтёре" в сезоне 2021/22.