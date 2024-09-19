  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Воссоединение Мудрика с Де Дзерби? Марсель заинтересован в аренде украинца
В тренде

Воссоединение Мудрика с Де Дзерби? Марсель заинтересован в аренде украинца

Наши за границей
Обновлено

Возможность для вингера получать больше практики

Воссоединение Мудрика с Де Дзерби? Марсель заинтересован в аренде украинца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" хочет избавиться от нескольких второстепенных игроков в зимнее трансферное окно. По информации издания TEAMtalk, в этот список входит и украинец Михаил Мудрик.

23-летний вингер пока не смог вписаться в систему нового наставника "синих" Энцо Марески. Итальянский тренер ясно дал понять, что Михаилу предстоит существенно прибавить, если он хочет стать постоянным игроком стартового состава.

Сообщается, что интерес к Мудрику проявляет "Марсель". Главный тренер французского клуба Роберто Де Дзерби — большой поклонник Михаил и считает, что сможет выжать из него максимум.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Наиболее вероятным вариантом развития событий для Мудрика в январе является аренда, поскольку клубы обычно не стремятся тратить большие суммы в середине сезона.

Также "Челси" будет готов рассмотреть предложения относительно Акселя Дисаси, Бенуа Бадиашиля и Бена Чилуэлла.

Напомним, Мудрик и Де Дзерби сотрудничали вместе в "Шахтёре" в сезоне 2021/22.

По теме
yellow-arrow
Довбик посетил организованной Ромой праздничный вечер в день увольнения Де Росси
yellow-arrow
Дебют Сватка, возвращение Кривцова, полный матч Чеберко - как прошёл игровой день украинцев в МЛС?
yellow-arrow
Игнатенко – худший игрок матча Селтик – Слован. Оценки украинца за игру
Челси (Лондон) Марсель Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости