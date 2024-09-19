Воссоединение Мудрика с Де Дзерби? Марсель заинтересован в аренде украинца
Возможность для вингера получать больше практики
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" хочет избавиться от нескольких второстепенных игроков в зимнее трансферное окно. По информации издания TEAMtalk, в этот список входит и украинец Михаил Мудрик.
23-летний вингер пока не смог вписаться в систему нового наставника "синих" Энцо Марески. Итальянский тренер ясно дал понять, что Михаилу предстоит существенно прибавить, если он хочет стать постоянным игроком стартового состава.
Сообщается, что интерес к Мудрику проявляет "Марсель". Главный тренер французского клуба Роберто Де Дзерби — большой поклонник Михаил и считает, что сможет выжать из него максимум.
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Наиболее вероятным вариантом развития событий для Мудрика в январе является аренда, поскольку клубы обычно не стремятся тратить большие суммы в середине сезона.
Также "Челси" будет готов рассмотреть предложения относительно Акселя Дисаси, Бенуа Бадиашиля и Бена Чилуэлла.
Напомним, Мудрик и Де Дзерби сотрудничали вместе в "Шахтёре" в сезоне 2021/22.
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