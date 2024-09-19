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Довбик посетил организованной Ромой праздничный вечер в день увольнения Де Росси

Наши за границей
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Кто ещё был на мероприятии из игроков римлян?

Довбик посетил организованной Ромой праздничный вечер в день увольнения Де Росси

Il Romanista

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18 сентября Артем Довбик принял участие в праздничном вечере, организованном ассоциацией "Ромы" (Airc) и Союзом тифози романистов (Utr). Компанию украинскому нападающему "волков" составил одноклубник Энцо Ле Фе.

Оба новичка "джалоросси" пообедали и провели вечер с представителями "Ромы" со всей Италии. Их сопровождали менеджер по связям с общественностью клуба Джанни Кастальди и глава протокольного отдела Присцилла Бортолони.

Напомним, вчерашний день ознаменовавшился для "Ромы" увольнением Даниэле Де Росси с должности главного тренера. На смену итальянскому специалисту пришёл экс-наставник "Торино" Иван Юрич.

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Артем Довбик Рома
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Источник:
LaRoma24
Опубликовал: Александр Бураков
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