Довбик посетил организованной Ромой праздничный вечер в день увольнения Де Росси

18 сентября Артем Довбик принял участие в праздничном вечере, организованном ассоциацией "Ромы" (Airc) и Союзом тифози романистов (Utr). Компанию украинскому нападающему "волков" составил одноклубник Энцо Ле Фе.

Оба новичка "джалоросси" пообедали и провели вечер с представителями "Ромы" со всей Италии. Их сопровождали менеджер по связям с общественностью клуба Джанни Кастальди и глава протокольного отдела Присцилла Бортолони.

Напомним, вчерашний день ознаменовавшился для "Ромы" увольнением Даниэле Де Росси с должности главного тренера. На смену итальянскому специалисту пришёл экс-наставник "Торино" Иван Юрич.