Довбик посетил организованной Ромой праздничный вечер в день увольнения Де Росси
Кто ещё был на мероприятии из игроков римлян?
Il Romanista
18 сентября Артем Довбик принял участие в праздничном вечере, организованном ассоциацией "Ромы" (Airc) и Союзом тифози романистов (Utr). Компанию украинскому нападающему "волков" составил одноклубник Энцо Ле Фе.
Оба новичка "джалоросси" пообедали и провели вечер с представителями "Ромы" со всей Италии. Их сопровождали менеджер по связям с общественностью клуба Джанни Кастальди и глава протокольного отдела Присцилла Бортолони.
Напомним, вчерашний день ознаменовавшился для "Ромы" увольнением Даниэле Де Росси с должности главного тренера. На смену итальянскому специалисту пришёл экс-наставник "Торино" Иван Юрич.
???????? Serata conviviale: Dovbyk e Le Fée con il Roma Club Montecitorio (FOTO)— laroma24.it (@LAROMA24) September 18, 2024
▶️https://t.co/DS82r5Me1a#AsRoma pic.twitter.com/qJLRfiNeBE
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